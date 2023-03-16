В стране и мире Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры Алексей Курильченко По словам главы РПЦ, принудительное закрытие монастыря попирает права украинских верующих. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры и принудительному изгнанию ее монахов. Глава РПЦ заявил, что подобное решение Киева нарушает права верующих на Украине. «Это привело бы к нарушению прав украинских верующих. Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании Украиной приверженности европейскому пути развития, соблюдения прав и свобод человека эти права и свободы попираются вопиющим образом», - сказал патриарх. Напомним, Киево-Печерская лавра получила предписание, согласно которому до 29 марта монахи обязаны покинуть свои кельи. Настоятель лавры митрополит Павел заявил, что монахи будут бороться и отстаивать свои права, так как для выселения нет никаких юридических оснований. Экспертное мнение и аналитика