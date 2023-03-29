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Правительство Казахстана сложило полномочия

Елизавета Потейчук
08:49 29.03.2023
Кабмин сложил свои полномочия перед избранным мажилисом согласно Конституции республики.
Правительство Казахстана сложило полномочия
© Фото: Владислав Воднев, РИА Новости
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Правительство Казахстана, пост главы которого занимает Алихан Смаилов, ушло в отставку по причине избрания нового состава нижней палаты парламента (мажилиса). Об этом говорится в указе президента республики Касыма-Жомарта Токаева.

Отмечено, что кабмин уходит в отставку согласно новой Конституции. Основной закон республики предполагает, что правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом. Также министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Напомним, досрочные выборы депутатов мажилиса прошли 19 марта. Партия «Аманат» заняла большинство мест в палате - 62 из 98.

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