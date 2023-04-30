Спикер парламента Кубы Эстебан Ласо обвинил США в разжигании конфликта на Украине

Спикер кубинского парламента отметил, что прекрасно осведомлен в методах США.

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Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо обвинил США в разжигании конфликта на Украине. Своей позиций кубинский спикер на переговорах с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Гаване.

«Мы хорошо знаем, как действует правительство США, истинный виновник этой проблемы», - приводит ТАСС слова Ласо.

Кубинский парламентарий подчеркнул, что Гавана выступает против антироссийских санкций и изоляции России и считает блокаду «мощной медийной компании, нацеленной на разжигание ненависти к РФ» с целью обвинить ее в эскалации конфликта.

«Выражаем вновь от лица кубинского парламента самое энергичное осуждение односторонних санкций, введенных против России», - заключил глава кубинского парламента.

На переговорах также стороны затронули тему расширения НАТО и приближения альянса к российским границам.

Ранее кубинский посол назвал символичным визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Гавану. По итогам визита на Кубу Сергей Лавров отметил, что США объявили крестовый поход против России, ее интересов, культуры и традиций.