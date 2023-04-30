Актер Манучаров поделился советом, который ему однажды дал Зайцев

Он также рассказал о том, как вел юбилей известного модельера и Кутюрье.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press

Актер Вячеслав Манучаров считает смерть Зайцева большой утратой для России. Об этом он заявил в беседе со «Звездой».

«В этом смысле, конечно, сказать, что мы осиротели, как страна. Он был всемирно известный человек, Кутюрье, художник. До последнего на ногах и до последнего создавал коллекции. Буквально несколько месяцев назад мы с ним виделись на одной из презентаций и он мне рассказывал, как будет делать коллекцию новую, пригласит меня», - рассказал Манучаров.

Манучаров поделился личной историей о том, как вел юбилей знаменитого модельера. За две-три недели до мероприятия он позвонил актеру со словами о том, что хочет одеть его к своему празднику: «Приезжай, я тебя одену, я хочу, чтобы ты три раза переодевался на моем юбилее».

«И до сих пор вот эти костюмы, которые он сшил на меня, три черных смокинга, у меня дома в коллекции как память об этом мероприятии, об этом вечере», - добавил актер.

По воспоминаниям Манучарова, Зайцев относился с теплом к молодым тогда артистам и давал ценные советы.

«Я помню от него такую фразу, которую никогда не забуду. Он сказал: "Запомни, сценический костюм - это твоя визитная карточка. Что ты на себя надеваешь, то люди и увидят, поэтому всегда относись к этому очень важно"», - поделился Манучаров.

Он добавил, что считает большой удачей и счастьем возможность быть знакомым с Вячеславом Зайцевым.

«Не смотря на то, что физически он нас покинул, память о нем будет жить всегда, личность тоже. Это большое событие, это большая гордость нашей большой страны, которая будет с нами вечно», - заключил актер.

Манучаров выразил соболезнования семье - сыну и внучке.

Сегодня вечером стало известно о смерти модельера с мировым именем Вячеслава Зайцева. В 14:00 он пожаловался приехавшей скорой на сильные боли в районе живота. В Щелковской больнице врачи диагностировали кровотечение в желудке. Модельера перевели в реанимацию, но спасти не удалось.