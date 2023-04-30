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«Ушел великий художник»: певица Бабкина вспомнила, каким был Вячеслав Зайцев

Дарина Криц
21:46 30.04.2023
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-ом году жизни в Щелковской больнице в Москве после кровотечения в желудке.
«Ушел великий художник»: певица Бабкина вспомнила, каким был Вячеслав Зайцев
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press
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Оценила вклад модельера Вячеслава Зайцева в создание костюмов для российского музыкального коллектива «Русская песня» советская и российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина.

Она отметила, что каждое творение Вячеслава Зайцева - это шедевр, образец безупречного вкуса и высокого качества. Своими воспоминаниями она поделилась на своей странице в Instagram* (признана экстремистской и запрещенной в России соцсеть).

«Масштаб этой потери всем еще предстоит осознать. Ушел из жизни великий русский художник. Слава создал невероятное множество великолепных костюмов для "Русской песни", за что ему низкий поклон и вечная благодарность», - написала она.

Немногим ранее своими воспоминаниями о всемирно известном модельере и дизайнере одежды поделился стилист и дизайнер Владислав Лисовец. Он отметил, что «человек добился всего, он - фантастически талантлив, невероятно творческий» и пожелал известным людям «поучиться такой легкости, такой человечности, которая была у Вячеслава Зайцева».

Вечером 30 апреля Вячеслав Зайцев скончался на 86-ом году жизни в Щелковской больнице в Москве после кровотечения в желудке. Приехавшей в 14:00 скорой он пожаловался на острую боль в районе живота. Врачи обнаружили кровотечение в желудке. Его перевели в реанимацию, но спасти его не удалось.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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