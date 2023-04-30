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Песков заявил, что Кремль поздравит китайского шахматиста Лиженя с титулом чемпиона мира

Алексей Курильченко
18:45 30.04.2023
Представитель Кремля заявил, что российские гроссмейстеры продолжат работать дальше.
Песков заявил, что Кремль поздравит китайского шахматиста Лиженя с титулом чемпиона мира
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Кремль поздравит китайского шахматиста Дина Лиженя, который оказался сильнее россиянина Яна Непомнящего в финальном матче Чемпионата мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в РФ всегда имела лидирующие позиции в шахматах и из победы китайского гроссмейстера наши игроки извлекут необходимые уроки.

«У нас очень сильные позиции в мировых шахматах. Шахматы в России стремительно развиваются. У нас блестящая плеяда гроссмейстеров... Сегодня победил представитель Китая. Поздравим его. Он был сильнее. Это шахматы. Наши гроссмейстеры будут работать дальше», - заявил Песков агенту РИА Новости.

Напомним, Лижень обыграл Непомнящего в финале Чемпионата мира по шахматам в Астане. Первые 14 партий завершились со счетом 7:7. Следующие три в быстрые шахматы также закончились вничью. Все решилось в четвертом рапиде. 30-летний китайский гроссмейстер получит 55% от призового фонда турнира, который составляет два миллиона евро.

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