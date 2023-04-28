Бойцов из состава штурмовых групп ЦВО наградили вблизи линии соприкосновения

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Военнослужащих из состава штурмовых групп Центрального военного округа (ЦВО), отличившихся в ходе выполнения боевых задач, наградили в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы получили государственные и ведомственные награды за отвагу и самоотверженность проявленные, в ходе СВО.

Награждение проходило вблизи линии боевого соприкосновения. Медали «За отвагу», «За воинскую доблесть», «Участнику специальной военной операции» а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени военнослужащим вручил представитель командования соединения и командир подразделения. Всего в рамках торжественного мероприятия было награждено около ста военнослужащих.

Ранее бойцов батальона «Урал» наградили за выполнение специальных задач в зоне СВО.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.