Мистика и домыслы: что известно о предвыборных раскладах и состоянии Эрдогана

По словам министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, против Эрдогана сейчас активно работают американцы, и, если Вашингтон попытается устроить в Турции «цветную революцию», Анкара этот вызов примет.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Turkish Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress

До президентских выборов в Турции остается ровно две недели. Сторонникам действующего главы государства на днях пришлось пережить крайне волнительные моменты.

На этой неделе один из четырех кандидатов чуть не сошел с дистанции. Как пишут злопыхатели в западной прессе, выдохся один из главных претендентов, действующий лидер 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, причем в самый важный для него момент. Большое вечернее предвыборное интервью двум телеканалам едва началось, как Эрдоган почувствовал себя плохо. На кадрах прямой трансляции видно, что он тяжело дышит и оглядывается по сторонам. Затем камеры показывают только ведущих, и трансляцию прерывают на рекламу.

Спустя какое-то время Реджеп Эрдоган вернулся в эфир и извинился перед зрителями, сказав, что он серьезно простудился на фоне напряженной предвыборной кампании.

«Мы много работаем, по 18 часов в сутки. Я простудился и подхватил желудочный грипп. Я даже думал, не отменить ли нам программу. Но мы обещали и пришли. Прошу прощения у всех наших граждан, которые сейчас находятся у телеэкрана», - заявил Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.

В течение полутора суток Эрдоган не появлялся на публике. Он отменил назначенное на четверг интервью еще четырем телеканалам. В оппозиционных и желтых СМИ посыпались домыслы - президент при смерти и до выборов не доживет.

Нагнеталась околовыборная ситуация по всем фронтам. Дошло даже до мистики. В начале апреля некая Мераль Гювен, астролог, заявляла, мол, за пять дней до первого тура выборов умрет один из кандидатов в президенты и судьба страны изменится. Астролог даже обещала на этой неделе назвать имя этого человека, но как раз в тот момент, когда Реджеп Эрдоган «встал на ноги», она замолчала.

Мировые СМИ растиражировали заявление Гювен, которое, как оказалось, и вовсе ей не принадлежало. Но уж очень вовремя вброшенный фейк сыграл свою роль - паника среди избирателей была посеяна. Уже в четверг Эрдоган снова взял все в свои руки. В первой половине дня турецкий минздрав опубликовал комментарий о том, что состояние президента после перенесенной инфекции улучшается. Вечером Реджеп Эрдоган впервые после недомогания появился в кадре. В режиме видеоконференции вместе с президентом России на церемонии поднятия флага мирного атома над строящейся рядом со Средиземным морем АЭС «Аккую». Наша страна поставила на станцию ядерное топливо для первого энергоблока. Президенты России и Турции приветствуют друг друга.

Совместный атомный проект Москвы и Анкары позволяет развивать экономические и соседские связи двух стран, отметил Путин. По словам российского лидера, если не было бы такого президента, как Эрдоган, сложно было бы говорить об успехах в ядерной энергетике Турции.

«В Турции открытие первой атомной станции и фактически создание с нуля новой передовой высокотехнологичной отрасли - это еще один убедительный пример того, как много вы, господин президент Эрдоган, делаете для своей страны, для роста ее экономики, для всех турецких граждан. Хочу сказать прямо - Вы умеете ставить амбициозные задачи и уверенно идете к их осуществлению. Нынешняя церемония - свидетельствует также и о том, что руководство Турецкой республики, лично президент, уделяет большое внимание расширению российско-турецких отношений, причем по всем направлениям», - заявил Путин.

Прорывные технологии в сфере мирного атома основаны на серьезной школе и делают Россию сверх-конкурентоспособной на рынке. Соперников у нашей страны в этом нет, признают в Турции. Взяв слово, Реджеп Эрдоган поблагодарил Владимира Путина за доставку ядерного топлива, а также за помощь оказанную во время разрушительного землетрясения в феврале этого года.

«Хотел бы выразить благодарность всем властям Российской Федерации, в первую очередь, и особенно господину президенту Путину, который с самого начала поддерживал наш проект. С доставкой ядерного топлива на нашу атомную электростанцию по воздуху и по морю «Аккую» получила статус атомного объекта. Таким образом, наша страна поднялась в лигу ядерных держав мира, может быть, и с опозданием, с 60-летним опозданием. Всегда будем с благодарностью помнить солидарность, проявленную нашими и российскими компаниями. Они сделали все возможное, чтобы оказать поддержку пострадавшим от землетрясения», - добавил Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.

Оба президента начинали свои выступления со слов «дорогой друг», что демонстрирует доверительные отношения между лидерами государств. Особенно это заметно на фоне политики санкций и изоляции в отношении России, которую навязывают миру из Европы и США. Президент Турции, как может, пытается оставаться от всего этого в стороне. Потому и становится неугодным для заокеанских коллег. Впрочем, таковым он стал не сейчас. Летом 2016-го проамериканский заговорщик Фетхуллах Гюлен при помощи ЦРУ поднял турецкую армию на восстание против Эрдогана. Тогда сохранить конституционный строй действующему президенту помогли российские спецслужбы, заранее предупредив его о готовящемся захвате власти.

В выборный год по указке из Вашингтона палки в колеса кампании Эрдогана вставляют европейские издания. Немецкая «Дойче велле» критикует строительство АЭС, говоря о ее негативном влиянии на окружающую среду.

В той же Германии Турции не разрешили открыть десять дополнительных избирательных участков в регионах, где проживают сотни тысяч турецких граждан. При этом, по данным газеты Financial Times, больше половины турков-мигрантов собираются поддержать на выборах Эрдогана. Увеличение явки сыграло бы ему на руку. Отсюда и отказ. На Западе очень сильно не хотят видеть Эрдогана у власти.

Не дремлет и турецкая оппозиция, шансов победить у которой, по данным соцопросов, столько же, сколько и у Реджепа Эрдогана. Его главный конкурент - Кемаль Кылычдароглу, по словам политологов, мимикрирует под дружественного России политика. На этой неделе он написал письмо российскому экспертному сообществу, в котором рассказал, что отношения между странами не испортятся при любом исходе выборов.

Что же касается внутренней политики, то тут оппозиция применила жесткий прием против Эрдогана. На предвыборных баннерах они сравнивают два режима в будущем. Мирная жизнь при Кемале или «Мигранто-стан» и экстремизм при Эрдогане. Не исключено, что и эти пропагандистские плакаты, и письмо в Россию были написаны рукой политтехнологов из Соединенных Штатов Америки. Бывшему руководителю турецкой разведки Исмаилу Хакки Пекину хорошо известно, какие приемы могут использовать на Западе, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Как любой разведчик, он осторожен в выражениях, но тем не менее убежден - произошедшее со здоровьем Эрдогана может иметь очень серьезные последствия для всего мира.

«Если с президентом случится что-то плохое, любите вы его или нет, но это приведет к образованию в Турции большой бреши при распределении политических сил, к возникновению хаоса <...> Его проблемы могут быть на руку только противникам Турции <...> Потому что хаос, который может возникнуть здесь у нас, отразится на Черном море, отразится на Балканах, отразиться на Кавказе, России и Америке. Но я хотел бы верить, что это просто теория заговора», - заявил Хакки, начальник разведывательного управления Генерального штаба Турции (2007-2012 гг.).

Министр внутренних дел Турции прямо заявил в недавнем интервью, что США настолько убеждены в своей безнаказанности за вмешательство во внутренние дела других государств, что фактически настроили против себя многих сторонников соблюдения суверенитета и многополярности.

«Соединенные Штаты продолжают стремительно терять свою репутацию. Сегодня весь мир ненавидит Америку за их разрушительную политику и кровопролитные войны, которые они устраивают на территории чужих государств. Все страны Африки также презирают США и их союзников за то, что те эксплуатируют их… Европа является мулом в конвое американцев», - заявил Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции.

В Турции внезапная болезнь Эрдогана у простых людей вызвала больше вопросов, чем ответов. Звучали мнения, что это не просто кишечный грипп или другая инфекция, а что президента намеренно отравили. Кто мог стоять за такими методами нечестной борьбы - тоже говорят весьма однозначно.

До выборов еще две недели, но уже понятно, что схватка будет максимально жесткой. Полит-эксперты убеждены, что в случае победы действующего президента любители устраивать цветные революции за океаном могут и тут применить свою методичку.

«По белорусскому сценарию может пойти Турция. То есть выборы состоятся, а оппозиция объявит о том, что она на них победила. Эрдоган объявит, что он победил на этих выборах. Начнутся массовые акции протеста <...> типа Майдана такого и, в том числе с попытки захвата власти, в том числе часть вооруженных людей может примкнуть к ним. И тогда Эрдоган не как Янукович, как Лукашенко, жесткий мужик, настоящий может подавить эти выступления», - считает Сергей Марков, директор Института политических исследований.

По данным американского издания Politico, один из самых опытных и долгоиграющих на мировой арене лидеров Реджеп Тайип Эрдоган вошел в самый сложный политический период за двадцать лет во власти. Международные контакты сейчас ему играют на руку. Онлайн разговор с Владимиром Путиным - был первым после болезни. Вторым - стала встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. За считанные дни до возможного переизбрания Эрдоган всячески пытается показать своим гражданам, что он «живее всех живых».

Ранее политолог Дюрре заявил, что Запад вмешивается в выборы президента Турции. Это ярко показал инцидент с послом США Джеффри Флейком, который встретился с конкурентом Реджепа Тайипа Эрдогана.