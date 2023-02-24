Заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске

По факту авиаинцидента с самолетом рейса Сочи - Красноярск организована проверка.

© Видео: strnov, VK © Фото: маски strnov, VK

В социальных сетях появилось видео момента экстренной посадки самолета, летевшего из Сочи в Красноярск. На кадрах слышен плач детей, а также видны выпавшие кислородные маски.

Всего в самолете находились 167 пассажиров (из них 21 - несовершеннолетние) и 8 членов экипажа. Сообщается, что система регулирования давления пассажирского салона отказала на высоте 11 тысяч метров.

Сразу после этого экипаж принудительно выпустил кислородные маски и запросил экстренное снижение.По факту инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Отмечается, что борт в итоге приземлился благополучно. В настоящее время Boeing 737 выведен из оперирования, специалистами авиакомпании проводится проверка.