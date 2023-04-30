МО РФ: штурмовые отряды завладели четырьмя кварталами на западе Артемовска

Авиация, ракетные войска и артиллерия «Южной» группировки разгромили вражеские подразделения под Богдановкой и Артемовским.

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Российские штурмовые отряды в Артемовске вытеснили противника в западной части города и овладели четырьмя кварталами. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

На севере и юге города противника сковывали противника подразделения российских Воздушно-десантных войск. Также в районе Артемовска было совершено четыре самолетовылета. Авиация, ракетные войска и артиллерия «Южной» группировки разгромили вражеские подразделения под Богдановкой и Артемовским. Артиллерия выполнила 61 боевую задачу.

Ранее ракетные войска РФ поразили объединенный штаб противника по обороне города Артемовск. Были поражены и наемники из «Иностранного легиона» под Константиновкой.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов