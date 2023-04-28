В МО РФ сообщили о поражении украинского объединенного штаба обороны Артемовска ракетами

Также сообщается о поражении ракетными войсками подразделения так называемого «Иностранного легиона».

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Минобороны России сообщило о поражении ракетными войсками украинского объединенного штаба обороны города Артемовск.

«Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовск, а также подразделения так называемого "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что штурмовые отряды уничтожают украинских боевиков и наемников на западе Артемовска. Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями «Южной» группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести резервы в город.

За минувшие сутки российская авиация совершила шесть вылетов, а артиллерия выполнила 52 огневые задачи. Суточные потери вооруженных формирований Украины на данном направлении составили до 300 человек. Помимо живой силы, уничтожена украинская техника - три БМП, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-30. В районе Бондарного уничтожена американская контрбатарейная РЛС AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены до 40 националистов за сутки, два автомобиля, две гаубицы - «Мста-Б» и Д-30. В Запорожской области пресечены действия украинской разведгруппы. На Херсонском направлении за сутки противник потерял до 65 украинских боевиков, три автомобиля, САУ «Акация», гаубицу Д-30.

На Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка пресечены действия двух украинских разведгрупп. Суточные потери украинской стороны составили до 75 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины и гаубица Д-20. В районе населенного пункта Синельниково уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады. На Краснолиманском направлении суточные потери неприятеля в живой силе составили до 85 человек. Уничтожены два автомобиля, САУ «Акация» и гаубица Д-30.

Также в Минобороны сообщили о групповом ракетном ударе по пунктам временной дислокации резерва противника и заявили, что цель удара достигнута.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.