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В Главном Храме ВС РФ прошел международный музыкальный фестиваль «Подвиг ратный - подвиг духовный»

Вероника Волосунова
15:44 30.04.2023
Завершение фестиваля состоится пятого мая в столице Белоруссии. Через призму музыкальной культуры зрители познакомятся с военными и духовными подвигами.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В Главном Храме ВС РФ прошел первый международный фестиваль «Подвиг ратный - подвиг духовный». Россию представили детские, юношеские и молодежные хоры из регионов от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.

В программе коллективов - сочинения русской духовной музыки, а также пасхальные песнопения. Благодаря фестивалю, многие его участники впервые побывали в Главном военном храме страны и смогли познакомиться с Музейно-храмовым комплексом, куда входит музей «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», который подробно рассказывает об истории ВОВ.

Главная цель фестиваля - это раскрытие исторической преемственности и связи традиций служения Родине, так как испокон веков главные военные сражения начинались с молитвы.

Среди участников - оркестры, духовные хоры, ансамбли народной музыки и именитые солисты. Концерты проходят в Туле, Смоленске, Московской области и Минске.

Ранее более 250 артистов приняли участие в Пасхальном Хоровом соборе в Главном храме ВС РФ. Праздничную программу зрителям представили шесть хоровых коллективов, среди которых артисты Воздушно-десантных, инженерных, ракетных войск, хор курсантов, а также два детских коллектива.

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