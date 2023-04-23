Музыка души: более 250 артистов приняли участие в Пасхальном Хоровом соборе в Главном храме ВС РФ

Организаторы мероприятия стремились одарить зрителя живыми эмоциями, радовать и завораживать его, сохранять традиции церковных песнопений и передавать их следующим поколениям.

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Более 250 артистов военных и светских хоровых коллективов съехались для участия во II Пасхальном Хоровом соборе, который посвящен празднику Светлой Пасхи. Основные мероприятия состоялись в Главном храме ВС РФ.

«Хоровой собор проходит в светлые дни Пасхи. В эти дни хор и люди радуются особенно, все песнопения быстрые и яркие. Мы должны воссоздать традиции, когда воинство с рождения ходило в Храмы, пело, молилось и сегодня собрались около 250 человек. Это военные и светские коллективы», - рассказал регент Храма Христа Спасителя Сергей Сидоренко.

Праздничную программу зрителям представили шесть хоровых коллективов, среди которых артисты Воздушно-десантных, инженерных, ракетных войск, хор курсантов, а также два детских коллектива.

«Мы очень воодушевлены, мы в ожидании, очень ждем нашего выхода, выступления. Мы ждем от всех артистов, от наших коллег большого творчества», - признался главный хормейстер Ансамбля песни и пляски «Красная звезда» РВСН Рубен Мартиросян.

Артисты исполнили классические произведения духовной христианской музыки, рассказывая зрителям о многовековых традициях музыкальной культуры.