Музыка души: более 250 артистов приняли участие в Пасхальном Хоровом соборе в Главном храме ВС РФ
Более 250 артистов военных и светских хоровых коллективов съехались для участия во II Пасхальном Хоровом соборе, который посвящен празднику Светлой Пасхи. Основные мероприятия состоялись в Главном храме ВС РФ.
«Хоровой собор проходит в светлые дни Пасхи. В эти дни хор и люди радуются особенно, все песнопения быстрые и яркие. Мы должны воссоздать традиции, когда воинство с рождения ходило в Храмы, пело, молилось и сегодня собрались около 250 человек. Это военные и светские коллективы», - рассказал регент Храма Христа Спасителя Сергей Сидоренко.
Праздничную программу зрителям представили шесть хоровых коллективов, среди которых артисты Воздушно-десантных, инженерных, ракетных войск, хор курсантов, а также два детских коллектива.
«Мы очень воодушевлены, мы в ожидании, очень ждем нашего выхода, выступления. Мы ждем от всех артистов, от наших коллег большого творчества», - признался главный хормейстер Ансамбля песни и пляски «Красная звезда» РВСН Рубен Мартиросян.
Артисты исполнили классические произведения духовной христианской музыки, рассказывая зрителям о многовековых традициях музыкальной культуры.