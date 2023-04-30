Армия Российских десантников наградили за проявленное мужество в зоне СВО Командир соединения поздравил воинов с получением высоких госнаград и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) получили государственные награды за мужество и доблесть, проявленные во время специальной военной операции на Украине. Кадры награждения бойцов опубликовало Министерство обороны России. В числе награжденных - воины-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Им были вручены ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За отвагу», Суворова, «За боевые отличия», а также «За воинскую доблесть». Командир соединения поздравил воинов «крылатой пехоты» с получением высоких государственных наград и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач. Вместе с тем он пожелал не останавливаться на достигнутом и вернуться домой с Победой. Ранее прошедшим переподготовку участникам СВО вручили документы на жилье и госнаграды. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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