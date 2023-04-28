Прошедшим переподготовку участникам СВО вручили документы на жилье и госнаграды
Церемония прошла в Москве в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала госпиталя имени Вишневского.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Участникам спецоперации, получившим ранения в бою, вручили госнаграды и сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования.
Церемония состоялась в Москве, в филиале военного госпиталя имени Вишневского, где военные проходили реабилитацию и обучение. Благодаря переподготовке они смогут продолжить службу в рядах Вооруженных сил.
Министр обороны Сергей Шойгу уже подписал приказы о назначении их на новые должности. Кроме того бойцам переданы документы на получение жилья в тех регионах, где они будут служить.
Военнослужащим вручены 17 орденов Мужества и четыре медали «За отвагу». Также по указу президента России орденами «Пирогова» награждены врачи госпиталя.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.