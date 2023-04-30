Украинские боевики обстреляли Васильевку и Никольское в ДНР

Боевики использовали при обстреле снаряды калибра 152 и 155 мм.

© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости

Населенные пункты Васильевка и Никольское в ДНР подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Украины вечером 29 апреля. Об очередной атаке боевиков на гражданские объекты сообщило представительство ДНР в СЦКК.

По данным представительства, в течение 45 минут боевики выпустили 10 снарядов калибра 152 и 155 мм.

«21.45 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Васильевка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 22.30 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Никольское: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», - передает Telegram-канал организации.

Ранее сообщалось, что накануне города и поселки ДНР 47 раз подвергались артобстрелу со стороны Украины, в Донецке снаряд попал в маршрутку с пассажирами, погибли девять человек.





