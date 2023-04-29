Четыре человека стали жертвами ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье

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В Московской области на Киевском шоссе произошла крупная авария. Отмечается, что жертвами ДТП стали четыре человека, два из которых - дети.

«27.04.2023 в 01.35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП в городском округе Наро-Фоминский, 72 км трассы М-3, поворот на улицу Московская», - говорится в сообщении на сайте подмосковного МЧС.

Уточняется, что еще два человека пострадали. По данным спасательного ведомства, к ликвидации последствий аварии привлечены 21 человек и семь единиц техники.

Ранее один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями в Новой Москве. Трагедия произошла на 41-м километре трассы по направлению в область.