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Один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями в Новой Москве

Ян Брацкий
20:18 23.04.2023
Трагедия произошла на 41-м километре трассы по направлению в область, движение в там сейчас затруднено.
Один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями в Новой Москве
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Один человек погиб, еще один попал в больницу в результате столкновения шести автомобилей на Киевском шоссе в Новой Москве. Трагедия произошла на 41-м километре трассы по направлению в область. Изначально в аварию попали три машины, их водители вышли осмотреть повреждения и в этот момент их «догнал» еще один участник дорожного движения, поле чего столкнулся с другими машинами.

«В результате столкновения один мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте, второй пешеход доставлен в медучреждение. По предварительным данным, всего в ДТП механические повреждения получили шесть транспортных средств», - говорится в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД и медики оперативно прибыли на место инцидента. В настоящее время движение в область затруднено, работает следственно-оперативная группа.

Накануне в ДТП, которое произошло в Башкирии, погиб судья Верховного суда республики Андрей Власов. В аварии столкнулись легковушка и микроавтобус, в котором находились 14 человек. По предварительной информации, одиннадцать пассажиров пострадали.

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