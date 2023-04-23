Один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями в Новой Москве

Трагедия произошла на 41-м километре трассы по направлению в область, движение в там сейчас затруднено.

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Один человек погиб, еще один попал в больницу в результате столкновения шести автомобилей на Киевском шоссе в Новой Москве. Трагедия произошла на 41-м километре трассы по направлению в область. Изначально в аварию попали три машины, их водители вышли осмотреть повреждения и в этот момент их «догнал» еще один участник дорожного движения, поле чего столкнулся с другими машинами.

«В результате столкновения один мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте, второй пешеход доставлен в медучреждение. По предварительным данным, всего в ДТП механические повреждения получили шесть транспортных средств», - говорится в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД и медики оперативно прибыли на место инцидента. В настоящее время движение в область затруднено, работает следственно-оперативная группа.

Накануне в ДТП, которое произошло в Башкирии, погиб судья Верховного суда республики Андрей Власов. В аварии столкнулись легковушка и микроавтобус, в котором находились 14 человек. По предварительной информации, одиннадцать пассажиров пострадали.