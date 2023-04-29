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Звездный состав акции «Сад памяти» посадил деревья в Москве

Вероника Волосунова
22:04 29.04.2023
Часть деревьев посвящена актерам, которые в годы ВОВ поднимали боевой дух нашей армии. По словам Манучарова, аналогичные задачи артисты выполняют и сегодня.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Сегодня звездные артисты и ветераны ВОВ приняли участие в традиционной высадке «Сада памяти» у дома № 50 на Фрунзенской набережной в Москве.

Деревья в память о погибших героях здесь высаживают не первый раз. Инициатором мероприятия и участником является актер театра и кино, телеведущий и шоумен Вячеслав Манучаров - именно ему принадлежит идея создать у дома №50 мемориальный сад. Ежегодно он приглашает своих друзей принять участие в акции и лично координирует всю деятельность.

Часть «живых памятников» посвящена актерам, которые в 1940-х годах укрепляли веру солдат в победу и поднимали боевой дух. Как отметил Манучаров, эти же задачи выполняют и современные артисты, приезжая на передовую к бойцам СВО.

Среди звездных участников акции на Фрунзенской высаживать деревья сегодня помогали Ольга Будина, Олег Рой, Владимир Широков, Наталья Медведева, Елена Максимова, Олег Леонов.

Гендиректор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко добавила, что высадка деревьев в рамках этой акции на Фрунзенской также вписана в проект по благоустройству квартала. Он проводится по столичной программе развития «Комфортная Среда».

Акция «Сад памяти» стартовала в регионах РФ, в Индии и Узбекистане в марте. Первые в этом году деревья посадили в Севастополе, Симферополе, Нальчике, а также в Луганске, Донецке, Новороссийске и за границей - в столицах Индии и Узбекистана.

© ТРК «ЗВЕЗДА»
© ТРК «ЗВЕЗДА»
© ТРК «ЗВЕЗДА»
© ТРК «ЗВЕЗДА»
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