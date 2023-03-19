В стране и мире В регионах РФ, а также в Индии и Узбекистане стартовала акция «Сад памяти» Марина Крижановская Первые в этом году деревья посажены в Севастополе, Симферополе, Нальчике, а также в Луганске, Донецке, Новороссийске и Армавире и за границей - в столицах Индии и Узбекистана. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В годовщину воссоединения Крыма с Россией - 18 марта - в Севастополе и других южных субъектах РФ, а также за ее пределами, стартовала акция «Сад памяти». Это уже четвертый сезон данной международной акции. В 2023 году планируется разбить сады памяти во всех регионах РФ и в свыше чем 35 странах, высадив деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и в зоне проведения специальной военной операции. Посадить планируется 27 миллионов деревьев. © ТРК "Звезда" В этом году первые деревья «Сада памяти» посадили в Севастополе, Симферополе, Нальчике, а также в Луганске, Донецке, Новороссийске и Армавире. За рубежом деревья посадили в столицах Индии и Узбекистана - Нью-Дели и Ташкенте. © ТРК "Звезда" В Крыму вместе с главой региона Сергеем Аксеновым в высадке принимал участие заслуженный артист России Денис Майданов. Также в акции участвовали музыкант Родион Газманов, певица Елизавета Долженкова и байкерский клуб «Ночные волки». В Симферополе деревья были высажена на территории бывшего концлагеря «Красный». Это место массовых расстрелов 15 тысяч человек немецкими фашистами. «Крым принимает участие в акции “Сад памяти” уже не первый год. Эта акция стала замечательным патриотическим начинанием - каждый из нас может увековечить память о павших героях войны и одновременно внести посильный вклад в экологию Крыма. Высаженные сегодня деревья - олицетворение преемственности поколений, дань памяти и уважения нашим воинам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, и жертвам нацизма. Важно, чтобы о трагических и героических страницах истории вспоминали не только в праздничные и памятные дни», - заявил Сергей Аксенов. © ТРК "Звезда" На территории Станично-Луганского района в ЛНР высажено более 12 тысяч молодых сосен в память о защитниках Отечества в годы ВОВ и СВО. В Новороссийске высажены кусты сирени, как главный символ Победы. Там, в 1943 году в селе Мысхако, был единственный источник воды, доступный сражавшимся с немецкими оккупантами бойцам. © ТРК "Звезда" В Нальчике мероприятие прошло в парке Победы. Участие в нем приняли глава Рослесхоза и руководители профильных лесных министерств и ведомств СКФО и ЮФО. Высадки деревьев в рамках акции «Сад памяти» продлятся вплоть до 22 июня. За время проведения акции участие в ней приняли более пяти миллионов человек из более чем 50 стран мира. Символ акции заключается в появлении зеленых памятников в честь героев. Также «Сад памяти» решает задачи сохранения и восстановления лесного фонда, и снижения углеродного следа, оставляемого человечеством. Экспертное мнение и аналитика