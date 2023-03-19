В регионах РФ, а также в Индии и Узбекистане стартовала акция «Сад памяти»
Первые в этом году деревья посажены в Севастополе, Симферополе, Нальчике, а также в Луганске, Донецке, Новороссийске и Армавире и за границей - в столицах Индии и Узбекистана.
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В годовщину воссоединения Крыма с Россией - 18 марта - в Севастополе и других южных субъектах РФ, а также за ее пределами, стартовала акция «Сад памяти». Это уже четвертый сезон данной международной акции.
В 2023 году планируется разбить сады памяти во всех регионах РФ и в свыше чем 35 странах, высадив деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и в зоне проведения специальной военной операции. Посадить планируется 27 миллионов деревьев.