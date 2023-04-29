Спорт Спорт Спорт

ЦСКА стал победителем Кубка Гагарина

Вероника Волосунова
19:15 29.04.2023
Это третий Кубок Гагарина в копилке ЦСКА.
ЦСКА стал победителем Кубка Гагарина
© Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press
Читайте нас на:

В седьмом решающем матче футболисты московского ЦСКА обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 3:2. Матч проходил в Казани.

Из ЦСКА отличились Антон Слепышев на 21-й минуте, Владислав Каменев на 31-й и Даррен Диц на 32-й. У «Ак Барс» шайбы забросили Кирил Петров на 20-й минуте и Дмитрий Воронков на 28-й.

Общий счет в финальной серии до четырех побед составил 4:3 в пользу красно-синих. Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим бомбардиром и снайпером прошедшего розыгрыша плей-офф КХЛ.

Это уже второй подряд и третий в истории ЦСКА Кубок Гагарина, который выиграли армейцы, что позволило им сравняться по числу чемпионских титулов в КХЛ со своим соперником - «Ак Барсом», на счету которого также три кубка. 

Напомним, сегодня ЦСКА отмечают юбилей - 100 лет. Сергей Шойгу поздравил ЦСКА с праздником, украсив наградами флаг армейского клуба.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:15 Спорт
ЦСКА стал победителем Кубка Гагарина
18:28 В стране и мире
Кабмин Украины запретил использование Z и V на автомобильных номерах
18:06 В стране и мире
В посольстве РФ сообщили, что сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание
17:24 Армия
Видео
Замминистра обороны Панков назвал тренерскую школу секретом успеха ЦСКА
17:20 Спорт
Видео
Акинфеев рассказал о первом завоеванном ЦСКА европейском клубном трофее
Популярное
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Видео
Шоу, которое нельзя пропустить: как выглядит закулисье конкурса «Звезда-2023»
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.