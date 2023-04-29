ЦСКА стал победителем Кубка Гагарина

Это третий Кубок Гагарина в копилке ЦСКА.

© Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press

В седьмом решающем матче футболисты московского ЦСКА обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 3:2. Матч проходил в Казани.

Из ЦСКА отличились Антон Слепышев на 21-й минуте, Владислав Каменев на 31-й и Даррен Диц на 32-й. У «Ак Барс» шайбы забросили Кирил Петров на 20-й минуте и Дмитрий Воронков на 28-й.

Общий счет в финальной серии до четырех побед составил 4:3 в пользу красно-синих. Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим бомбардиром и снайпером прошедшего розыгрыша плей-офф КХЛ.

Это уже второй подряд и третий в истории ЦСКА Кубок Гагарина, который выиграли армейцы, что позволило им сравняться по числу чемпионских титулов в КХЛ со своим соперником - «Ак Барсом», на счету которого также три кубка.

Напомним, сегодня ЦСКА отмечают юбилей - 100 лет. Сергей Шойгу поздравил ЦСКА с праздником, украсив наградами флаг армейского клуба.