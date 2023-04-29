Сергей Шойгу поздравил ЦСКА с 100-летним юбилеем

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Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в праздничной церемонии, посвященной 100-летию Центрального спортивного клуба армии. На сцене глава оборонного ведомства пожал руку и поздравил с праздником начальника ЦСКА Артема Громова, а также украсил наградами флаг клуба.

«Единственный клуб - к сожалению, больше таких не будет - который имеет награды советского периода. Но будет новая награда - награда нашей страны. С праздником!», - сказал Шойгу.

Праздничный концерт в честь 100-летнего юбилея ЦСКА пройдет 30 апреля в Центральном академическом театре Российской Армии. Трансляцию концерта вы сможете увидеть на нашем телеканале в 21:40.