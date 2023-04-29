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Фигуристка Роднина рассказала, почему считает клуб ЦСКА победителем

Вероника Волосунова
17:35 29.04.2023
По словам спортсменки, в легендарный клуб ее привел отец, который не представлял, чтобы она выступала за какой-то другой.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Советская фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала «Звезде», что в ЦСКА ее привел отец. Она добавила, что считает клуб чемпионом, и выразила надежду на новые победы впереди.

«Ни один, наверное, клуб не может похвастаться таким количеством золотых медалей и на Олимпийских играх, и на Чемпионатах мира. Самое главное, что клуб во все времена показывал высокий результат», - рассказала Роднина.

Она также поделилась своей личной историей - как оказалась в клубе в 1961 году.

«Меня папа привел. Как полковник советских войск, он даже не представлял, что я буду выступать или представлять какой-то другой клуб», - пояснила Роднина.

Роднина считает, что клуб, действительно, является уникальным.

«Клуб-победитель, клуб-чемпион во многих видах спорта. Клуб меняется вместе со страной. Я очень надеюсь, что 100 лет - это хорошая цифра, но впереди нас ждет еще много побед», - заключила советская фигуристка.

Сегодня ЦСКА исполнилось 100 лет. Это 15,5 тысяч чемпионов СССР и России. Почти две тысячи чемпионов мира и 422 олимпийских чемпиона. Это не просто спортивный клуб - бренд с вековой историей.

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