Бронегруппа ВДВ овладела украинским опорным пунктом и захватила трофейное оружие

Совершив марш на штатной технике, бойцы сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь.

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Министерство обороны России публикует кадры боевой работы бронегруппы ВДВ по поддержке штурмовых подразделений, ведущих наступательные действия на опорный пункт украинских боевиков на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции.

Разведгруппа десантников при помощи беспилотников обнаружила в лесном массиве взводный опорный пункт противника. Для его захвата и уничтожения было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ.

Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике, сблизились с врагом и открыли по нему шквальный огонь. Воины «крылатой пехоты» с боем овладели оборонительными позициями неприятеля, уничтожив большое количество личного состава националистов и захватив трофейное вооружение.

После выполнения поставленной задачи, бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения украинских боевиков артиллеристами ВДВ под Артемовском.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.