Бронегруппа ВДВ овладела украинским опорным пунктом и захватила трофейное оружие
Министерство обороны России публикует кадры боевой работы бронегруппы ВДВ по поддержке штурмовых подразделений, ведущих наступательные действия на опорный пункт украинских боевиков на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции.
Разведгруппа десантников при помощи беспилотников обнаружила в лесном массиве взводный опорный пункт противника. Для его захвата и уничтожения было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ.
Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике, сблизились с врагом и открыли по нему шквальный огонь. Воины «крылатой пехоты» с боем овладели оборонительными позициями неприятеля, уничтожив большое количество личного состава националистов и захватив трофейное вооружение.
После выполнения поставленной задачи, бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения украинских боевиков артиллеристами ВДВ под Артемовском.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.