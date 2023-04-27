Армия МО РФ опубликовало кадры уничтожения украинских боевиков артиллеристами ВДВ под Артемовском От получения цели от расчетов беспилотников до проведения выстрела десантники затратили не более двух минут. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск на Артемовском направлении​. Расчеты беспилотных летательных аппаратов ВДВ обнаружили в лесополосе взводный опорный пункт украинских националистов. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией ВДВ для их уничтожения. Артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 точным огнем уничтожили пехоту противника, окопавшуюся на своих позициях. От получения цели до проведения выстрела десантники затратили не более двух минут, после чего провели корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Ранее «Звезда» показала кадры поражения противника из гранатомета СПГ-9 «Копье». Военнослужащим ВС РФ поставили задачу обеспечить украинским боевикам «снарядный голод». Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика