Фигурист Авербух назвал «Игры будущего» движением в правильном направлении

Спортсмен добавил, что даже с завистью смотрит на участников, так как участие в таких играх является скачком в будущее.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский фигурист Илья Авербух назвал международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который сочетает в себе классический спорт и киберспорт, движением в правильном направлении.

«Я считаю, что это замечательный проект. Действительно, проект будущего. Это движение в очень правильном направлении. Уверен, что Россия, как всегда, флагман. И у нас все пройдет на высочайшем уровне», - заявил Авербух.

Он добавил, что Казань является городом, который уже не раз доказывал, как он умеет проводить международные турниры.

«Я даже с завистью смотрю на участников, потому что, безусловно, участвовать в таких играх - это скачок в будущее», - сказал фигурист.

На вопрос, в каком виде спорта поучаствовал бы сам Авербух, фигурист ответил, что выбрал бы виртуальный футбол. Для него это самое понятное, в чем он бы смог поучаствовать. В то же время он отметил, что его уровень не соответствует ребятам, так как «они играют на джойстиках, как на пианино».

Турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 22 февраля по 2 марта 2024 года. Чтобы победить, участникам необходимо проявить себя сразу на двух площадках - на спортивной и в виртуальном пространстве. Все дисциплины имеют пять вызовов: спорт, скорость, тактика, технология и стратегия. Всего в Казани ожидают более двух тысяч спортсменов со всех континентов.

Ранее российские киберспортсмены выиграли международный турнир по CS:GO в Рио-де-Жанейро. В гранд-финале команда из России Outsiders одолела коллектив из Дании Heroic со счетом 2:0.