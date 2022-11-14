Российские киберспортсмены выиграли международный турнир по CS:GO в Рио-де-Жанейро

В гранд-финале команда из России Outsiders одолела коллектив из Дании Heroic со счетом 2:0.

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Российская команда Outsiders стала чемпионом на турнире IEM Rio Major 2022, который проходил в Рио-де-Жанейро (Бразилия), в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Киберспортсмены выиграли 500 тысяч долларов, в то время как призовой фонд первенства составил 1,25 млн долларов.

В гранд-финале Outsiders одолели коллектив из Дании Heroic со счетом 2:0. Это вторая победа для команды из России в серии турниров «мейджор», последняя была в 2014 году.

Капитан «Аутсайдеров» стал лучшим игроком чемпионата. Второе место занял другой российский киберспортсмен, представляющий команду Cloud9.

В середине августа команда из России Team Spirit выиграла турнир категории «мейджор» по Dota 2. В гранд-финале российский коллектив победил PSG.LGD из Китая со счетом 3:1.