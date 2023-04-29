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Замминистра обороны РФ Садовенко поздравил лучших выпускников РВВДКУ

15:28 29.04.2023
Садовенко добавил, что выпускники РВВДКУ являются новым поколением защитников Отечества. Он уверен, что слова «Отчизна», «честь» и «достоинство» не пустой звук для них.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко вручил дипломы лучшим выпускникам Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сегодня в РВВДКУ прошло торжественное мероприятие, которое было посвящено 142-му выпуску молодых лейтенантов и 16-му выпуску прапорщиков. Генерал-полковник Садовенко также передал поздравления от Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Вы - новое поколение защитников Отечества, на которое мы возлагаем свои надежды, когда говорим о будущем России. Убежден, что такие слова, как "Отчизна", "честь" и "отвага" не пустой звук для вас. Что вы, как и ваши героические предшественники, будете образцово выполнять свой воинский долг!», - сказал Садовенко.

Он отметил, что выпускники училища - это высокопрофессиональные кадры. Они всегда были примером доблестного служения Родине, самоотверженно отстаивали ее интересы, проявляли исключительные отвагу, стойкость и взаимовыручку. Именно выпускники РВВДКУ вписали немало героических страниц в историю России. В заключение Садовенко пожелал всем здоровья, бодрости духа и удачи.

На торжественной церемонии также присутствовали Врио командующего ВДВ генерал-майор Алексей Рагозин, губернатор Рязанской области Павел Малков, представители командований, ветеранских, общественных и религиозных организаций региона, родные и близкие выпускников.

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Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов

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