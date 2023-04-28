В Общевойсковой академии наградили победителей 2-го этапа конкурса за звание лучшего юриста ВС РФ
В Общевойсковой академии наградили победителей второго этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы ВС РФ». Об этом сообщает Минобороны России.
В этапе приняли участие 20 конкурсантов из числа офицеров и гражданских специалистов юридической службы ВС РФ. Их отобрали конкурсные комиссии видов и родов войск, военных округов и Северного флота. Изначально всего было более чем 100 кандидатов.
Конкурсанты прошли теоретические вопросы, решили практическую проблемно-ситуационную задачу правового характера, а также изложили точки зрения по единой теме правовой направленности.
Ранее сообщалось, что прошедшим переподготовку участникам СВО вручили документы на жилье и госнаграды.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.