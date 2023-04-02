МО РФ: российские бойцы пресекли попытку боевиков атаковать позиции в районе Марьинки

Вместе с тем российские бойцы поразили 120-мм миномет противника вместе с расчетом.

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Российские мотострелки на Донецком направлении специальной военной операции предотвратили попытку украинских боевиков атаковать позиции одного из подразделений в районе Марьинки. Об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма.

«В ходе боя уничтожено до десяти националистов. Также артиллерией соединения в ходе контрбатарейной борьбы поражен 120-мм миномет противника вместе с расчетом», - уточнил он.

Ранее российские военнослужащие отразили три попытки разведки боем передовых позиций наших войск на Южно-Донецком направлении. В районах населенных пунктов Червонная Криница и Преображенка также уничтожены две украинские гаубицы.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.