В районах населенных пунктов Червонная Криница и Преображенка также уничтожены две украинские гаубицы.

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Российские мотострелки отразили три попытки проведения разведки боем передовых позиций наших войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев и добавил, что в результате этого было уничтожено до 20 украинских боевиков.

«На Запорожском направлении была вскрыта и уничтожена разведывательная группа противника. Ликвидированы пять националистов. В рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматических звукометрических комплексов были уничтожены расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста» две гаубицы противника в районах населенных пунктов Червонная Криница и Преображенка», - добавил Гордеев.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в районе населенного пункта Марьинка российские штурмовые подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили два украинских опорных пункта при поддержке танков и бронетранспортеров.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.