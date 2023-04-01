Российские мотострелки отразили три попытки разведки боем передовых позиций наших войск на Южно-Донецком направлении
Российские мотострелки отразили три попытки проведения разведки боем передовых позиций наших войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев и добавил, что в результате этого было уничтожено до 20 украинских боевиков.
«На Запорожском направлении была вскрыта и уничтожена разведывательная группа противника. Ликвидированы пять националистов. В рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматических звукометрических комплексов были уничтожены расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста» две гаубицы противника в районах населенных пунктов Червонная Криница и Преображенка», - добавил Гордеев.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в районе населенного пункта Марьинка российские штурмовые подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили два украинских опорных пункта при поддержке танков и бронетранспортеров.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.