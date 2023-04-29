В МО РФ заявили об уничтожении складов боеприпасов бригад боевиков в ДНР

По данным представителя Минобороны Игоря Конашенкова, ВС РФ уничтожили пункты хранения в районах Шахтерского и Успеновки.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России заявили об уничтожении складов боеприпасов бригад боевиков в ДНР.

В частности, как сообщил представитель МО Игорь Конашенков, войска РФ уничтожили в районе Шахтерского и Успеновки в ДНР склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации боевиков нацбатальона «Азов»* в районе Новониколаевки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ