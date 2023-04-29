Шойгу выразил надежду на достойный результат кадет РФ на соревнованиях в 2024 году

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи президентом Международного совета военного спорта (CISM) Ролимом Гомесом отметил важность работы с молодежью. Министр выразил надежду, что кадеты и учащиеся довузовских военных учреждений РФ покажут достойный результат на международных соревнованиях, которые Россия примет в следующем году.

«Мы уделяем особое внимание нашему подрастающему поколению, поэтому очень приятно, что и Совет военного спорта тоже занимается подрастающим поколением, детьми. Я абсолютно убежден в том, что те чемпионаты, которые предполагает проводить Совет между довузовскими военными учебными заведениями, курсантами - мы будем в этом, безусловно, активно участвовать, и надеемся, что там покажем очень хороший, достойный результат», - заявил Шойгу.

Ролим Гомес также отметил работу оборонного ведомства с российской молодежью и отметил вклад РФ в развитие военного спорта и CISM.

«Я надеюсь, что Россия останется такой же сильной не только с достигнутыми результатами, но и с будущими достижениями, особенно в работе с молодым поколением. Те шаги, которые Россия собирается предпринять в работе с молодым поколением, очень важны. Я очень благодарен за вашу инициативу. Совет входит в новую эру, и Россия играет важную роль в этом», - заявил президент CISM.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году Россия примет у себя международные соревнования среди кадет. В них примут участие учащиеся военных вузов стран-участников CISM. Также РФ примет чемпионат мира по триатлону и региональный чемпионат по спортивной борьбе.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов