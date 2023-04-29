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Шойгу заявил, что в 2024 году в РФ пройдут первые международные игры среди кадет

Алексей Курильченко
12:41 29.04.2023
В следующем году Россия также примет ЧМ по триатлону и региональный чемпионат по спортивной борьбе.
Шойгу заявил, что в 2024 году в РФ пройдут первые международные игры среди кадет
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В 2024 году Россия примет первые международные игры среди кадет. В них примут участие учащиеся военных вузов стран-участников Международного совета военного спорта (CISM). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом CISM Ролимом Гомесом в Москве.

«В 2024 году мы планируем принять у себя чемпионат мира по триатлону, региональный чемпионат по спортивной борьбе, а также первые Всемирные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта», - заявил Шойгу.

Министр обороны указал на важность сотрудничества России и CISM. Шойгу также отметил заслуги людей, которые занимаются продвижением военного спорта. На встрече министр также вручил Гомесу сувенирный палаш.

Ранее в Москве завершила работу Генеральная ассамблея Международного совета военного спорта. В ней приняли участие представители более 50 стран. В работе ассамблеи принимал участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

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