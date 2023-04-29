Шойгу заявил, что в 2024 году в РФ пройдут первые международные игры среди кадет
В 2024 году Россия примет первые международные игры среди кадет. В них примут участие учащиеся военных вузов стран-участников Международного совета военного спорта (CISM). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом CISM Ролимом Гомесом в Москве.
«В 2024 году мы планируем принять у себя чемпионат мира по триатлону, региональный чемпионат по спортивной борьбе, а также первые Всемирные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта», - заявил Шойгу.
Министр обороны указал на важность сотрудничества России и CISM. Шойгу также отметил заслуги людей, которые занимаются продвижением военного спорта. На встрече министр также вручил Гомесу сувенирный палаш.
Ранее в Москве завершила работу Генеральная ассамблея Международного совета военного спорта. В ней приняли участие представители более 50 стран. В работе ассамблеи принимал участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.