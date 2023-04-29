Вице-глава федерации волейбола МО Гусев рассказал о развитии отечественного спорта
Председатель правления волейбольного клуба ЦСКА, вице-президент федерации волейбола Московской области Роман Гусев в беседе со «Звездой» считает, что в первую очередь необходимо воспитывать тренеров в вопросе развития данного вида спорта в России.
Гусев рассказал, что волейбол интересен тем, что на любом чемпионате мира 5-6 фаворитов, и у всех своя школа.
«Можно какие-то детали брать у итальянцев, бразильцев, поляков. Зачем нам применять общую школу чью-то чужую? Надо, в первую очередь, воспитывать тренеров, с детских тренеров, которые обучают детей», - отметил спортсмен.
Ранее генсек ВФВ Александр Яременко прокомментировал информацию о том, что России отказались выплачивать 20 миллионов долларов компенсации за отмену чемпионата мира по волейболу. Яременко объяснил, что данный вопрос будет рассматриваться в нескольких инстанциях и организациях.