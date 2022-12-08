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«Процесс идет»: генсек ВФВ о компенсации РФ за отмену ЧМ по волейболу

Игнат Далакян
16:08 08.12.2022
Генсек ВФВ также объяснил, что данный вопрос будет рассматриваться в нескольких инстанциях и организациях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Li Xiaopeng, XinHua, Globallookpress
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в беседе со «Звездой» прокомментировал информацию о том, что Российской Федерации отказались выплачивать 20 миллионов долларов компенсации за отмену чемпионата мира по волейболу.

«Процесс идет уже несколько месяцев и будет продолжаться, может быть, не один год. Вы же знаете, как эти дела рассматриваются. Мы с начала марта уже в процессе находимся. Такой даты, в которую будет все решено, пока нет и не видно», - рассказал Яременко.

Генсек ВФВ также объяснил, что данный вопрос будет рассматриваться в нескольких инстанциях и организациях.

«Это такая большая и кропотливая работа. Не просто потребовать какую-то сумму компенсации, но и мотивировать ее», - подытожил Яременко.

Чемпионат мира среди мужчин по волейболу 2022 года должен был пройти в десяти городах Российской Федерации с 26 августа по 11 сентября. Его перенесли в Польшу и Словению из-за ситуации на Украине.

Ранее российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на недопуск россиян на квалификацию ОИ-2024. Спортсменка выразила надежду на изменение ситуации ближе к началу соревнований.

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