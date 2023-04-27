Международный совет поддержал проведение в Туле в 2024 году первых кадетских спортивных игр

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Россия примет первые игры среди воспитанников довузовских образовательных организаций оборонных ведомств. Такое решение принято на Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта, которая завершила работу в Москве. Участники - а в российскую столицу приехали представители более чем 50 стран - поддержали инициативу нашей страны.

«Вы поддержали инициативу о проведении в 2024 году первых игр среди воспитанников довузовских образовательных организаций оборонных ведомств. Это совершенно новый формат, который позволит нашей самой юной категории будущих офицеров принимать участие в соревнованиях под эгидой CISM. И в следующем году мы будем ждать вас в Туле и конечно же в очередной раз организуем для наших гостей настоящий спортивный праздник», - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Кроме того, представитель Бразилии избран новым президентом Международного совета военного спорта. В Минобороны России сообщили, что на данную должность избран Ролим Фильхо Нильтон Гомес.

Генассамблея и конгресс CISM стартовали на днях. Мероприятия проходят впервые в России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.