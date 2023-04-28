МО РФ сообщило о групповом ракетном ударе по пунктам временной дислокации резерва противника
Воздушно-космические силы России ночью нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Все назначенные целью объекты были поражены. В результате удара удалось пресечь выдвижение резервов противника в районы боевых действий.
Ранее российские войска нанесли удар высокоточным оружием по пунктам дислокации вражеских резервов. Для этого применялось высокоточное оружие большой дальности морского базирования. В результате действий наших Вооруженных сил было предотвращено выдвижение подразделений украинских морских пехотинцев в районы боевых действий.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.