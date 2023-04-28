Армия МО РФ сообщило о групповом ракетном ударе по пунктам временной дислокации резерва противника В российском оборонном ведомстве заявили, что цель удара была достигнута. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Воздушно-космические силы России ночью нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Все назначенные целью объекты были поражены. В результате удара удалось пресечь выдвижение резервов противника в районы боевых действий. Ранее российские войска нанесли удар высокоточным оружием по пунктам дислокации вражеских резервов. Для этого применялось высокоточное оружие большой дальности морского базирования. В результате действий наших Вооруженных сил было предотвращено выдвижение подразделений украинских морских пехотинцев в районы боевых действий. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика