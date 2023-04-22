Сержант Еслев подорвал опорный пункт и сорвал наступление украинских боевиков

© ТРК «Звезда»
Рядовой Сергей Медведев в составе расчета боевой машины реактивной артиллерийской батареи выполнял задачу по огневой поддержке российских Вооруженных сил, ведущих наступление на позиции украинских националистов.
Продвигаясь по маршруту, передовая группа разведки обнаружила вооруженное формирование националистических сил, готовящих нападение на российские подразделения. Командир группы незамедлительно проинформировал артиллеристов по средствам радиосвязи и сообщил координаты подразделения противника.
Приняв информацию, Медведев оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет нанес огневой удар по позициям украинских радикалов.
Благодаря профессиональным навыкам рядового Медведева, его своевременным и точным расчетам, огнем боевой машиной были уничтожены две единицы автомобильной техники противника и до 10 боевиков. Российские войска в результате смогли продвинуться вглубь обороны противника.
Ранее в Минобороны России рассказали, как рядовой Шамиль Ильясов из АК-47 подбил украинский беспилотник.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.