Сержант Еслев подорвал опорный пункт и сорвал наступление украинских боевиков

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Отделение под командованием сержанта Дмитрия Еслева обороняло один из населенных пунктов.

В темное время суток противник подтянул дополнительные резервы к своему передовому опорному пункту для перехода в наступление. Еслев, несмотря на угрозу своей жизни и подчиненного экипажа самоходной реактивной установки, решил обойти неприятеля с фланга и атаковать.

Под прикрытием боевой машины пехоты экипаж зашел с левого фланга противника и произвел запуск секции детонирующего кабеля из установки разминирования. В результате опорный пункт украинских националистов был уничтожен, а враг дезориентирован.

Благодаря смелости, отваге и профессионализму сержанта Еслева, сорвано вражеское наступление было сорвано, также удалось уничтожить около 10 единиц техники и живую силу противника.

Рядовой Сергей Медведев, номер расчета орудия гаубичной самоходно-артиллерийской батареи