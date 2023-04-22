Армия Армия Армия

Сержант Еслев подорвал опорный пункт и сорвал наступление украинских боевиков

01:07 22.04.2023
Экипаж реактивной установки разминирования под командованием сержанта Еслева обошел противника с фланга.
Сержант Еслев подорвал опорный пункт и сорвал наступление украинских боевиков
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих на передовой спецоперации.

Сержант Дмитрий Еслев, командир самоходной реактивной установки разминирования

© ТРК «Звезда»

Отделение под командованием сержанта Дмитрия Еслева обороняло один из населенных пунктов.

В темное время суток противник подтянул дополнительные резервы к своему передовому опорному пункту для перехода в наступление. Еслев, несмотря на угрозу своей жизни и подчиненного экипажа самоходной реактивной установки, решил обойти неприятеля с фланга и атаковать.

Под прикрытием боевой машины пехоты экипаж зашел с левого фланга противника и произвел запуск секции детонирующего кабеля из установки разминирования. В результате опорный пункт украинских националистов был уничтожен,  а враг дезориентирован.

Благодаря смелости, отваге и профессионализму сержанта Еслева, сорвано вражеское наступление было сорвано, также удалось уничтожить около 10 единиц техники и живую силу противника.

Рядовой Сергей Медведев, номер расчета орудия гаубичной самоходно-артиллерийской батареи

© ТРК «Звезда»

Рядовой Сергей Медведев в составе расчета боевой машины реактивной артиллерийской батареи выполнял задачу по огневой поддержке российских Вооруженных сил, ведущих наступление на позиции украинских националистов.

Продвигаясь по маршруту, передовая группа разведки обнаружила вооруженное формирование националистических сил, готовящих нападение на российские подразделения. Командир группы незамедлительно проинформировал артиллеристов по средствам радиосвязи и сообщил координаты подразделения противника.

Приняв информацию, Медведев оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет нанес огневой удар по позициям украинских радикалов.

Благодаря профессиональным навыкам рядового Медведева, его своевременным и точным расчетам, огнем боевой машиной были уничтожены две единицы автомобильной техники противника и до 10 боевиков. Российские войска в результате смогли продвинуться вглубь обороны противника.

Ранее в Минобороны России рассказали, как рядовой Шамиль Ильясов из АК-47 подбил украинский беспилотник.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:02 В стране и мире
В России сформировали национальный проект по развитию дронов
19:43 В стране и мире
Пентагон: танки Abrams не переломят ход конфликта на Украине
18:32 В стране и мире
Франция не стала передавать Украине цифровую карту Белоруссии
18:49 В стране и мире
Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
17:36 В стране и мире
Видео
В РСТ заявили, что турпутевки перед майскими праздниками выросли в цене до 20%
Популярное
Видео
Миллионы зрителей по всему миру увидели крушение Starship в прямом эфире
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
«Звезда-2023»: что ждет участников и зрителей главного вокального конкурса страны
Видео
Присоединяйся к СВОим: МО РФ опубликовало ролик с призывом стать бойцом-контрактником
Видео
Политолог Безпалько: Столтенберг может обсудить в Киеве пассивное включение Украины в НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.