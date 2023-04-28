Шойгу отметил важность укрепления роли ШОС как опоры многополярной международной системы

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Роль ШОС как одной из опор новой многополярной международной системы необходимо укреплять. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По словам министра, организация должна стать «образцом международных отношений, основанных на равноправии, взаимоуважении и соблюдении норм международного права».

«Необходимо поддерживать плотную координацию в рамках ШОС, проводить регулярные консультации по вопросам общей безопасности как в многостороннем, так и двустороннем форматах», - заявил Шойгу на совещании министров обороны ШОС в Нью-Дели.

Также Шойгу заявил, что США подвергает эрозии архитектуру мировой безопасности. Министр напомнил, что Штаты за последнее время вышли из нескольких договоров с РФ о вооружениях и безопасности.