Шойгу заявил, что по инициативе Запада запущен процесс демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями

Шойгу отметил, что США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности.

© Фото: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что по инициативе Запада запущен процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями и укреплении доверия. Об этом глава российского оборонного ведомства заявил на встрече министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.

«Стремясь сохранить глобальное доминирование, США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности», - также отметил министр обороны России.

Ранее мы показывали кадры, как Сергей Шойгу прибыл на совещание министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества.