Шойгу прибыл в Индию, где пройдет совещание министров обороны стран-участниц ШОС

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Индию. В пятницу в стране пройдет совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности», - следует из сообщения.

Ранее в ШОС выразили намерение создавать условия для решения украинского кризиса. По словам генсека организации Чжан Мина, участников объединяют общие ценности и одинаковые или близкие позиции по многим вопросам международного и регионального уровня.

В декабре прошлого года Шойгу заявлял о росте роли вооруженных сил ШОС и СНГ в вопросе поддержания стабильности. Он добавил, что являясь поколением победителей, мы обязаны охранять мир и не допустить глобальной катастрофы.