Эвакуационные медицинские подразделения ВДВ спасают раненых в зоне СВО: кадры

Пострадавших бойцов грузят в медицинский бронеавтомобиль и оперативно доставляют в медпункт, где им оказывается неотложная помощь.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России продемонстрировало видео работы подвижной медицинской эвакуационной группы Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне специальной военной операции на Украине.

Военные медики помогают российским десантникам успешно выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. Эвакуационные медицинские подразделения ВДВ действуют непосредственно на передовой.

При получении боевой задачи расчет подвижной медицинской группы десантников выдвигается на бронированном специальном медицинском автомобиле к линии боевого соприкосновения и приступает к эвакуации раненых. Пострадавших бойцов грузят в медицинский бронеавтомобиль и оперативно доставляют в медпункт, где им оказывается неотложная помощь. Далее при необходимости их эвакуируют в тыловой госпиталь.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как медики спасают в зоне СВО бойцов и мирных жителей.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.