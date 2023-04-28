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Захарова ответила на слова посла США об отсутствии разногласий с народом РФ

Игнат Далакян
06:35 28.04.2023
По словам дипломата, российский народ убивают именно по наводке США, на деньги США и руками режима, приведенного к власти США.
Захарова ответила на слова посла США об отсутствии разногласий с народом РФ
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Официальный представитель Министерств иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова американского посла Линн Трейси об отсутствии разногласий с российским народом.

Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на высказывание посла США словами, что российский народ убивают по наводке США, на деньги США из американского оружия, а также руками режима, который пришел к власти Соединенными Штатами в результате переворота, который также срежиссировали США.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявляла, что западные страны стоят не только за тактическими наведениями на Украине, но и за полноценным военным планированием. По словам Марии Захаровой, Запад об этом заявляет открыто.

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