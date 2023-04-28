В Тыве откроется крупнейший в России буддийский монастырь

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В Кызыле в республике Тыва торжественно откроется крупнейший в России буддийский монастырь под названием «Тубтен Шедруб Линг». Отмечается, что монастырь станет местом религиозного притяжения и развития буддизма во всем центрально-азиатском регионе.

Постройка высотой в 56 метров состоит из 12 этажей, имеет колонны и подиум под 10-метровую статую Будды. Внешние стены храма возведены под уклоном, их толщина составляет 170 сантиметров. Общая площадь храмового комплекса занимает 9,3 гектара.

Проект храмового комплекса разработан специально для Тувы с учетом сейсмической ситуации в регионе. Внутренняя отделка храма выполнена под руководством российского скульптора, Заслуженного художника РФ Даши Намдакова.

Ранее художники и скульпторы показали, как создают элементы декора для храма в Тыве.