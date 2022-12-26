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В Туве готовятся к открытию самого большого в России буддийского храмового комплекса

Сергей Лебедев
21:12 26.12.2022
Бывший глава республики Шолбан Кара-оол посмотрел, как московские мастера создают элементы декора, включая десятиметровую статую Будды.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Туве готовятся к открытию самого большого в России буддийского храмового комплекса, строящегося в Кызыле. Он должен распахнуть двери уже в начале следующего года. А сейчас наносятся последние штрихи. Большая работа по оснащению святыни убранством ведется в Москве.

В столичной мастерской художники и скульпторы создают элементы декора, включая десятиметровую статую Будды. На месте побывал бывший глава республики, а ныне депутат Госдумы Шолбан Кара-оол. Он осмотрел павильон и даже взялся за кисточку вместе с мастерами, среди которых есть те, кто принимал участие в росписи Главного храма Вооруженных сил в Подмосковье.

«Мы очень хотим, чтобы к Новому году по восточному календарю открыть наш храм. Но мы не стремимся под какую-то дату. Мы занимаемся очень важным делом. Это останется на века, это будет иметь прямое отношение к судьбе нашего народа», - отметил Шолбан Кара-оол.

Сенатор отметил, что строительство буддийского комплекса велось неторопливо и вдумчиво. По его словам, святыня должна стать местом паломничества для всех буддистов страны. Возведение храмового комплекса началось в 2014 году. Его возводят по особому проекту с учетом сейсмической ситуации в регионе.

Напомним, Главный храм Вооруженных сил России построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собор стал третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составляет 96 метров.

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

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