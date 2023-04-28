В NASA раскрыли планы на МКС после 2024 года

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Страны-участницы программы МКС определились со сроками дальнейшего пребывания на МКС. О продлении эксплуатации МКС говорится в заявлении NASA.

Из документа следует, что США, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства будут участвовать в проектах на МКС до 2030 года. По информации NASA , Россия подтвердила намерение использовать МКС до 2028 года.

Ранее, как сообщает РИА Новости, NASA планировал вывести МКС с орбиты в 2030-2031годах, а президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым затронул тему Российской орбитальной станции. Ее эскизное проектирование должно закончится к концу 2023 года.