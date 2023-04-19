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Бойцов батальона «Урал» наградили за выполнение специальных задач в зоне СВО

Дмитрий Трунов
06:25 19.04.2023
Медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский крест», «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции» военнослужащим вручил представитель командования группировки «Центр».
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Бойцы добровольческого батальона «Урал» Центрального военного округа (ЦВО) получили награды в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Награда за мужество... Задача была эвакуировать личный состав, который находился на передке в окружении украинских и не только военнослужащих. Было принято решение выдвинуть бронегруппу для защиты эвакуационной машины. Подъехав, увидел траншею [с противником] в 30 метрах. Понял, что могу отработать по ней. Отработал полный боекомплект», - рассказал командир бронегруппы батальона «Урал» с позывным «Кащей» о боевой задаче, которая принесла ему награду.

После эвакуации раненых «Кащей» еще два раза съездил и нанес удары в эту же траншею, потому что боевики пополняли свои ряды, вытаскивали раненных и снова занимали эту позицию. Спустя два дня борьбы за эту траншею она перешла к российским военнослужащим, и противник там больше не появлялся.

«Со временем научились отрабатывать кумулятивным снарядом, который разбрасывает насыпь или другие препятствия. Потом отрабатываем осколочно-фугасным снарядом, поражаем цель», - рассказал «Кащей».

Командир бронегруппы рассказал, что экипажи в его подчинении слаженные, каждого он набирал лично сам из разных подразделений.

«Механик-водитель с начала войны вместе со мной. После того как перевелся в другое подразделение позвал его с собой - он не отказался», - говорит «Кащей».

Бойцам батальона «Урал» вручили государственные и ведомственные награды, знаки отличия за мужество, отвагу и самоотверженность. Награждение проходило в одном из тыловых районов боевого соприкосновения. Медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский крест», «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции» военнослужащим вручил представитель командования группировки «Центр».

Отдельный батальон «Урал» сформирован из военнослужащих и добровольцев Урала, они сражаются на одном из самых сложных направлений СВО.

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