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Мехвод Т-72Б3 рассказал, как экипаж поразил ДРГ боевиков с трех выстрелов

10:00 28.01.2023
Активно взаимодействуя с разведчиками и операторами БПЛА, российские танкисты поражают укрепленные позиции националистов и их бронетехнику.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы танкистов Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи танков Т-72Б3 ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению укрепленных позиций, бронетехники и живой силы вооруженных формирований украинских националистов.

Операторы-наводчики и командиры бронемашин в круглосуточном режиме наносят огневое поражение боевикам выстрелами из 125-мм орудий с закрытых позиций, взаимодействуя с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

При стрельбе с закрытых позиций танк находится в укрытии и не виден противнику, а снаряд летит по баллистической траектории. Такие условия способствуют низкому уровню опасности для экипажей.

«Поступил приказ, разведка дала координаты, была обнаружена ДРГ противника. Выкатились на огневой рубеж, отработали, как положено. Первый - пристрелочный, второй и третий нанесли огневое поражение противнику. Назад выдвигались согласно боевому распоряжению на наш основной рубеж», - рассказал механик-водитель танка Т-72Б3 с позывным «Итальянец».

Ранее были опубликованы кадры боевой работы экипажей Т-90М «Прорыв» в зоне спецоперации. Танкисты Южного военного округа поразили скопления живой силы и военной техники противника, сорвав замысел украинских боевиков по наступлению на позиции Вооруженных сил Российской Федерации. Боевую работу по позициям противника ведут и другие боевые машины, применяя метод «танковой карусели».

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