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Российские ремонтники показали способность восстанавливать любую технику на Запорожском направлении

Виктория Косогляденко
05:30 25.04.2023
Ежедневно доставленные прицепами и тралами танки, БМП и БТР уезжают с базы своим ходом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ремонтные бригады на Запорожском направлении специальной военной операции восстанавливают поврежденную технику. Чинят все - от автомата Калашникова до танка и другой тяжелей бронетехники. Специалисты отмечают практически стопроцентную ремонтопригодность в цеху, где перебирают автоматы.

Как правило, у стрелкового орудия распространенная поломка - это перегрев и разрыв ствола. Причина - интенсивность стрельбы. Также по соседству чинят и ходовую - как колесную, так и гусеничную базу. Ремонтники перебирают и заменяют двигатели, трансмиссию. Каждый день доставленные прицепами и тралами танки, БМП и БТР уезжают с базы своим ходом. Военным механикам помогают прикомандированные специалисты оборонных предприятий, где изначально и производится эта техника. В настоящее время как раз работает совмещенная смена военных и гражданских спецов.

Ранее ремонтники ЦВО показали, как освоили замену стволов артиллерийских систем в полевых условиях. Специалисты проверяют износ каналов стволов с помощью современного оборудования, и здесь же в полевых условиях делают капитальный ремонт двигателей.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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